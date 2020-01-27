Риск смерти: почему нельзя терпеть боль в правом боку
Вовремя не замеченный приступ аппендицита может привести к печальным последствиям, вплоть до смертельного исхода. Однако, если вовремя обратить внимание на явные признаки воспаления, трагедии можно избежать.
Так, на него укажут боль в правом боку, тошнота и рвота, перечислили немецкие врачи порталу Focus.de. Сначала острая боль наблюдается выше пупка, только затем перебирается ниже. На приступ также укажут лихорадка и потеря аппетита.
Заметив эти симптомы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощь. При воспалении аппендикса каждая секунда на счету. Ведь вовремя не удаленный отросток может прорваться. Если не предпринять никаких действий в течение 48 часов, пациент умрет, предупредили медики.
Специалисты также напомнили о важности для организма отростка слепой кишки. Аппендиксу отведена отдельная роль в нашей иммунной системе. В нем находятся необходимые для микрофлоры кишечника полезные бактерии.
Ранее "Утро" сообщало, что об аппендиците может предупредить боль в спине.
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