Новая зараза может стать еще смертоноснее

Сегодняшняя ситуация с коронавирусом больше всего напоминает пандемию "испанского гриппа", которая охватила мир чуть более 100 лет назад. Говоря о трагедиях мирового масштаба, люди обычно вспоминают Вторую, реже Первую, мировую войну. Однако смертоносный вирус убил намного больше людей, чем любая война

Чтобы понять масштабы катастрофы столетней давности, достаточно сказать, что "испанка" выкосила от 3% до 5% всех жителей на Земле. По разным данным, это от 50 до 100 миллионов человек.

У "испанки" были похожие на коронавирус симптомы: пневмония, иногда кровавый кашель. Оба недуга – разрушители легких, дающие осложнения на жизненно важные системы организма человека. Также нередко "испанка" проходила без симптомов, прямо как COVID-19.

"Испанский грипп" распространялся после Первой мировой войны, в условиях не лучшей санитарии, да и медицина в те времена была не на том уровне, что сейчас. Поэтому болезнь распространялась очень быстро.

В мае 1918 г. в одной только Испании были заражены 8 миллионов человек, или почти 40% населения. Коронавирус в данный момент уверенно идет к миллиону, но, возможно, пик еще не пройден.

Есть и различия. "Испанка" убивала много молодых людей с крепким иммунитетом, в то время как от COVID-19 больше страдают пожилые жители. Но, по другим данным, коронавирус начал мутировать, и среди заболевших появляется все больше и больше молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

В прошлую пандемию также запрещались рукопожатия, закрывались парки, магазины. Много людей заражались в общественном транспорте, поэтому вводился целый ряд ограничений, но и это не помогало.

В Филадельфии после собрания, посвященного сбору денег для войны, заболели сразу 635 человек. Позже морги "упаковывались" до потолка. В Испании сейчас погибших от коронавируса помещают на ледовой арене, так как моргов тоже не хватает.

В октябре 1918 г. "испанка" забрала жизни 195 тысяч американцев. Ранее Трамп заявил, что 200 тысяч смертей будут не таким плохим вариантом...

Осенью 1918-го страшная болезнь пробралась и в РСФСР. Сначала "испанка" распространилась по Украине. В Киеве заболели около 700 тысяч человек, при этом смертность составила 1,5%.

С Украины болезнь продолжила свое шествие уже по всей России. В РСФСР от "испанки" скончались около 3 миллионов человек, что составляло 3,4% от всего населения.

Таким образом, можно констатировать, что коронавирус не является менее опасным заболеванием, чем "испанка". Так, в Швеции, по данным на 1 апреля, выявлено 4947 случаев и 239 смертей. Летальность – 4,83%.