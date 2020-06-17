Производство старше страны: история израильской компании Tambour

Израилю в 2020 году исполнилось 72 года, а компании Tambour – 84

За несколько столетий в истории бизнеса скопилось немало удивительных историй. Есть примеры корпораций, которые по своей мощи сравнялись с государствами (мы говорим, конечно, об Ост-Индской компании), есть многомиллиардные предприятия, начинавшиеся с посиделок нескольких светлых умов в гараже. Израиль тоже может похвастаться особой компанией, которая старше политической независимости современной Земли обетованной. Мы говорим об одном из крупнейших производителей лакокрасочных и строительных материалов - Tambour.



Предприятие было основано семьей выходцев из Германии в 1936 году. В то время территория современного Израиля находилась под британским мандатом на Палестину, то есть была под прямым управлением Соединенного Королевства. Спасаясь от поднимавшего голову нацизма, многие евреи уехали на историческую родину в рамках Пятой алии – среди 250 тысяч эмигрантов оказались и основатели компании. Название предприятия родилось спонтанно – в то время дети любили играть на пустых банках из-под краски как на тамбуринах (англ. tambourine, вид старинного барабана цилиндрической формы). Звучное имя сначала появилось над дверями маленького магазинчика в Цфате, затем на банках краски, а потом и вовсе стало нарицательным для точек продажи лакокрасочной продукции. Так родился Tambour.





За девять лет маленький завод разросся в полноценное предприятие с высококачественной продукцией. Годы тяжелого труда не пропали даром – в 1944 г. Tambour был приобретен британской корпорацией Дженсон & Николсон, что позволило получить оборонные заказы от армии и флота Соединенного Королевства.

Через год краски компании были выбраны для отделочных работ в строившемся первом Национальном театре Габима. Этот проект оказался подтверждением качества продукции Tambour – к 1950-му весь Израиль использовал слово Tambouriya для обозначения отделочных материалов. В 1952 г. Tambour построил новую фабрику в промышленной зоны Акры, расширяя производство. Кстати, именно тогда его продукция была выбрана для производства первого автомобиля израильского автопрома – Susita.

Начиная с 1960-х гг. Tambour начал активные исследовательские разработки по качественному улучшению продукции. Разрабатываются новые виды краски, расширяется цветовая палитра и сфера применения, вводятся инновационные решения. Они применяются как для гражданских, так и военных нужд – в 1970-х Tambour создал камуфляжную краску для военных баз Израиля. Попутно оказалось, что этот продукт работает и как отличный репеллент от блох, так что бетонные военные посты в районе Суэцкого канала тоже покрасили этой краской, но уже из санитарных соображений.

Попутно Tambour расширяется – в 1972 г. была приобретена компания Haifa Paint, а в 1974-м – Ascar. Также предприятие начинает первое в Израиле производство эмульсионной краски. Все эти действия к началу 1980-х привели Tambour на позиции лидера израильской отрасли лакокрасочной продукции.

Продукцию Tambour применили для отделки таких знаковых зданий, как бизнес-центр Бейт Гибор Спорт, офисное здание Бейт Яхин, антенная башня на военной базе Хакирья, больница Рамбам, отель Тель-Авив Дан и многих других. Более того, все базы ЦАХАЛ и все полицейские участки в 1980-е покрашены продукцией Tambour. Но это была не вершина, но путь к ней. В 1990-е компания отказывается от продукции на основе растворителя и совершает очередной прорыв – переводит производство на более экологичные и безопасные рельсы. Теперь краски Tambour выпускают на водной основе, что обеспечивает интерес на внешнем рынке. Верфи Китая и Германии закупают продукты компании, а монументальные стройки вроде башен Азраэли, электростанции в Хадере и Израильская национальная тропа не могут обойтись без героя нашего рассказа. Естественно, эти процессы продолжились в 2000-х годах. Продукция компании применяется при покраске подводных лодок немецкого флота, реализуются проекты в Ямайке и России. Символичной датой стал 2007 год – Tambour снова работал с театром Хабима, но в этот раз уже в рамках реставрации исторического здания. Тогда же была основана самая высокотехнологичная фабрика по производству гипсовых смесей.





В 2014 году Tambour стал частью международной компании Kusto Group, реализующей девелоперские и агропромышленные проекты в Сингапуре, Вьетнаме, Казахстане, Израиле и других странах. С помощью инвестиций и поддержки, пришедших вместе с Kusto, израильская компания получила возможность нарастить свое присутствие на международной арене и получить доступ к масштабным проектам. Так, перед ней открылись двери во Вьетнаме, где Kusto Group реализовывала большой девелоперский проект, Казахстане, Индии и России.

По словам руководства компании, задачей Kusto стало выведение Tambour в двадцатку лучших брендов мира. Этот процесс продолжается – в 2019 году был заложен новый завод по производству цементных и гипсовых порошков в Ашкетоне стоимостью 30 млн долл., а незадолго до того Tambour приобрела компанию Zetagi, итальянского производителя красок. Хорошо идут дела и на внутреннем рынке – одной из реализуемых целей компании является превращение в поставщика отделочных материалов, который предоставляет клиенту полный спектр необходимой продукции.

Итак, Израилю в 2020 году исполнилось 72 года, а компании Tambour – 84. Сегодня компания производит краски для строительства и типографий, герметики, клеи, акриловые дисперсии, а также иные строительные материалы. Продукция предприятия используется в гражданском, промышленном и военном строительстве, позволяя решить сложные и амбициозные задачи по всему миру. Сегодня Tambour состоит в международном клубе производителей лакокрасочных изделий – NOVA и CRGI. Членами клуба NOVA являются 17 компаний с общим объемом годовых продаж в 2 млрд долл. В составе компании работают пять заводов, на которых трудятся более 750 человек.

В своем блоге Макс Сартиев, председатель Tambour Group, пишет, что основополагающими принципами Kusto являются стремление к развитию, инновациям и улучшению качества жизни людей. Сартиев отмечает, что вложения в рост профессиональной квалификации работников, внедрение новых технологий и активный поиск свежих решений позволяют компании динамично расти, наращивая конкурентные преимущества. "Я знаю, что Tambour в надежных руках. В прошлом году доходы компании продолжили рост, и, как отметил Михаэль Шарир в своем интервью, "на этом нельзя останавливаться". Итак, перед нами еще один год роста и развития на пути к тому, чтобы Tambour стал мировым лидером в производстве лакокрасочных и строительных материалов", – отмечает Макс Сартиев.