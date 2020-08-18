Что случилось сегодня: последние новости на 18 августа

Фото: AP/TASS

прочитано 101 раз

Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Сирии погиб российский генерал, эксперт предсказал, когда закончатся волнения в Белоруссии – рассказываем о самых громких новостях сегодняшнего дня. Политика Политический аналитик Анатолий Вассерман объяснил, что протесты в РБ утихнут только через пару месяцев. Эксперт подчеркнул, что продолжительность будет зависеть от финансов, которые выделяет Запад на "антилукашенковскую кампанию".

Армия В Сирии машина российского генерал-майора Вячеслава Гладких подорвалась на мине. В результате взрыва погибли еще четыре человека, трое ранены.

Жизнь В Совете Федерации назвали условия, при которых семьи с детьми до 16 лет смогут получить дополнительные выплаты в августе.

Происшествия Эксперт Андрей Окара разгромил версию о сговоре между Нидерландами и Украиной в деле о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе.

Шоу-бизнес Правозащитник Ефремова вступил в словесную перепалку с адвокатом потерпевшей стороны. Сам Ефремов даже не оторвал взгляд от книги.

Бари Алибасов вышел из психиатрической больницы и сразу же принял решение о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.