На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Собянин

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о происшествии в "Центральном Детском Магазине" на Лубянке, в результате которого один человек погиб, еще несколько пострадали.

"Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим",

– написал мэр в своем канале мессенджере MAX. Он сообщил, что на месте работают городские оперативные службы. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования.

Ранее стало известно, что в ЦДМ взорвался баллон с газом для надувания воздушных шариков.