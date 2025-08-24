На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Собянин

Курс рубля
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о происшествии в "Центральном Детском Магазине" на Лубянке, в результате которого один человек погиб, еще несколько пострадали.
"Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим",
– написал мэр в своем канале мессенджере MAX. Он сообщил, что на месте работают городские оперативные службы. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования.
Ранее стало известно, что в ЦДМ взорвался баллон с газом для надувания воздушных шариков.
