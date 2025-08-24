На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Собянин

На месте ЧП в "Детском мире" работают все оперативные службы – Собянин
Фото: АГН Москва
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о происшествии в "Центральном Детском Магазине" на Лубянке, в результате которого один человек погиб, еще несколько пострадали.

"Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим",

– написал мэр в своем канале мессенджере MAX. Он сообщил, что на месте работают городские оперативные службы. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования.

Ранее стало известно, что в ЦДМ взорвался баллон с газом для надувания воздушных шариков.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

Бомбить будет Америка: "влажная мечта" ЕС о войне с Россией – раскрыт сценарий

Европейцы делают все, чтобы реализовать свою задумку

Отвернувшийся от России Алиев заявил о подготовке к войне

Баку накаляет ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей