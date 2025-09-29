Неизвестный объект рухнул с неба на ферму в Аргентине

Власти в панике

На ферме в Пуэрто-Тироле, что на севере Аргентины, произошло необычное событие, которое мгновенно стало темой для бурных обсуждений. С неба рухнул огромный цилиндр, и судя по реакции в Сети, зрелище выглядело пугающе и впечатляюще.

Местные власти сразу же оцепили территорию, создав вокруг находки периметр безопасности в тридцать метров. Подобные происшествия всегда вызывают у людей бурную реакцию, и это не стало исключением – к месту сразу подтянулись и жители, и журналисты.

По предварительным данным, длина объекта составила около 1,7 метра, а диаметр – порядка 1,2 метра. Больше всего всех удивило то, что цилиндр был полностью покрыт черными волокнами, напоминавшими густые волосы.

На ферму прибыли полиция, спасатели и специалисты-взрывотехники. После тщательного осмотра выяснилось, что объект не представляет опасности и не содержит взрывоопасных веществ.

Тем не менее происхождение находки до сих пор остается загадкой. Эксперты собирают данные и пытаются установить, с чем именно имеют дело.

Тем временем в интернете бурно обсуждают случившееся. Многие пользователи уверены, что это вовсе не метеорит, а космический мусор, который мог упасть с орбиты. Особенно часто в комментариях упоминают миссии компании SpaceX. По мнению некоторых, странный цилиндр вполне может оказаться частью оборудования, сгоревшего в атмосфере и достигшего земли.

Пока "волосатый" цилиндр остается под охраной специалистов, а власти обещают рассказать о результатах исследований позже.

