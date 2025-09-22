Ученый Дэвидсон заявил о риске вымирания человечества из-за сдвига полюсов

Вымирание человечества через 10 лет: ученый озвучил пугающий прогноз
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на нашей планете стремительно меняется

Мир стоит на грани катастрофы – с таким предупреждением выступил специалист по космической погоде Бен Дэвидсон. По его мнению, человечество рискует столкнуться с вымиранием в ближайшее десятилетие из-за стремительного ослабления магнитного поля Земли и сдвига ее полюсов.

Специалист отметил, что процессы, о которых ученые давно говорили в теории, уже разворачиваются на глазах. Он считает, что речь идет не просто о природном явлении, а о событии, представляющем колоссальную угрозу для жизни на планете.

Эксперт пояснил, что магнитное поле, которое защищает нашу планету от солнечной и космической радиации, ослабло примерно на 15% с XIX века. Это делает человечество более уязвимым перед мощными солнечными бурями, способными уничтожить современную инфраструктуру.

Обеспокоенный исследователь также обратил внимание на то, что Северный и Южный магнитные полюса стремительно движутся навстречу друг другу в области Бенгальского залива. Он напомнил, что за последние годы полярные сияния, прежде считавшиеся редкостью в низких широтах, наблюдались десятки раз, что говорит о разрушении естественного щита планеты.

По оценке ученого, распад магнитного поля сигнализирует о том, что катастрофа может произойти уже в ближайшие 10–25 лет, а первые ее последствия люди почувствуют гораздо раньше.

К слову, ранее всплыло жуткое предсказание о судьбе России генерала, которого прозвали "Нострадамусом".

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
