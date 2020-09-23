Вашингтон мечется между желанием заработать и сохранить союзников

Объединенные Арабские Эмираты планируют приобрести у США истребители F-35 на замену устаревшим французским "Миражам". Одним из главных сторонников этой сделки является американский президент Дональд Трамп, у которого "нет с этим никаких проблем".

Однако в Израиле эта идея вызвала такие протесты, что пока контракт откладывают. До этого в ОАЭ заявляли о намерении купить минимум 24 истребителя F-35, однако, учитывая платежеспособность этого арабского государства, это количество может увеличиться хоть втрое. При этом, как пишет Defense News, крылья для этих самолетов будет производить Israel Aerospace Industries.

Вместе с тем, в Израиле опасаются, что приобретение ОАЭ F-35 может изменить баланс сил в регионе. И это при том, что опытные израильские летчики намного боеспособнее их коллег из ОАЭ.

Есть и другая причина, по которой в Израиле и США выступают против этой сделке. ОАЭ покупает вооружение, в том числе, и у России, поэтому есть вероятность, что самолет могут изучить российские специалисты, что совершенно не устраивает Америку и Израиль.

В этих странах полагают, что с помощью F-35 они смогут взломать оборону тех же С-400 и безнаказанно нанести удар. Поэтому США предпочитают продавать эти истребители только тем, кто испортил отношения с Россией или входит в НАТО. Это Япония, Польша, Великобритания.

Продажа F-35 в европейские страны, вроде Италии, скорее, символична. А вот Норвегии в Пентагоне уделяют большое внимание, так как эта скандинавская страна является плацдармом для ведения боевых действий в Арктике.