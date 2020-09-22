Общее количество заболевших в стране снова выросло

За минувшие сутки, по данным Оперштаба по мониторингу, 6215 россиян заразились коронавирусом. Скончались от инфекции 160 граждан, выздоровели 5976.

Как и прежде, наиболее опасная ситуация в Москве, где за минувший день COVID-19 обнаружили у 980 человек. В Санкт-Петербурге инфицированных стало больше на 211 горожан, а в Ростовской области положительный результат показали тесты 181 человека сообщили в оперштабе.

Меньше всего заболевших в Чечне. Там число подхвативших коронавирус увеличилось на 4 человека.

Таким образом, общее количество заболевших с марта в России составляет 1115810 человек в 85 регионах. Всего излечиться удалось 917949 больному, а 19649 не справились с инфекцией.

Ранее в нескольких европейских странах сообщили о начале второй волны коронавируса – там прирост заболевших сильно увеличился. В России из-за вируса пока никаких прогнозов по вводу новых ограничений нет.