В 146 световых годах: обнаружена пригодная для жизни планета размером с Землю

Лететь до туда десятки тысяч лет

Международная группа ученых из Австралии, Британии, США и Дании обнаружила планету, условия на которой потенциально пригодны для жизни. Она находится в 146 световых годах от Земли, соответствуя ее размерам. А вот условия больше напоминают марсианские, сообщает The Guardian.

Издание ссылается на результаты исследования в Astrophysical Journal Letters. Планету назвали HD 137010 b. Она вращается вокруг звезды, напоминающей Солнце, и по размерам всего лишь на 6% больше нашего земного шара, уточняет портал "Ридлайф.ру". Орбитальный год практически соответствует земному – 355 дней.

Для поиска планеты ученые использовали информацию, полученную в ходе миссии К2 космического телескопа NASA "Кеплер". Объект заметили, когда он проходил перед звездой, ослабив свечение.

Физически долететь до туда, естественно, не представляется возможным, несмотря на близость (по галактическим меркам). Путешествие до HD 137010 b займет при текущем уровне сотни тысяч лет.

Однако существует 50-процентная вероятность, что HD 137010 b расположена в обитаемой зоне своей звезды, температура которой ниже солнечной, как и яркость. Поэтому температура там может достигать до 70 градусов ниже нулевой отметки.

