Наталья Штурм возмутилась росту цен на продукты

"Огурцы по цене куртки": российская певица пришла в бешенство от похода в магазин
Фото: www.pxhere.com
Знаменитость в ужасе от того, сколько стоят продукты

Известная российская исполнительница Наталья Штурм эмоционально отреагировала на резкий рост цен на продукты и поделилась своими неутешительными подсчетами на просторах интернет-пространства. Артистка пожаловалась, что теперь расходы на питание для нее и ребенка выросли до 20 тысяч рублей в месяц, тогда как еще в 2023 году на те же нужды уходило всего около 2,5 тысячи.

Знаменитость в ужасе от того, что даже обычный поход в магазин эконом-сегмента сейчас обходится примерно в 4 тысячи рублей. При этом певица подчеркнула, что не позволяет себе никаких излишеств и покупает исключительно самый необходимый набор продуктов.

Артистка пожаловалась на стоимость молока, сыра, творога, куры, хлеба и круп. Она отметила, что покупку такого скромного набора сложно назвать роскошью, и выразила недоумение по поводу того, как стремительно дорожают продукты первой необходимости.

Артистка также усомнилась, контролируется ли ситуация с ценами со стороны профильных ведомств, отметив, что стоимость некоторых овощей уже сопоставима с ценами на одежду в онлайн-магазинах. Такая удручающая динамика выглядит тревожно и бьет по обычным семьям, которые стараются жить максимально экономно.

"ФАС вообще следит за ценами или огурцы по цене куртки с маркетплейса – это нормально?" – негодует артистка.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
