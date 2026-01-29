Александра Гордона приняли за сутенера

Мужчина оказался в очень пикантной ситуации

Известный журналист и ведущий Александр Гордон рассказал о неловкой ситуации, с которой столкнулся на израильской границе. Вышло так, что пограничники ошибочно приняли его… за сутенера.

Звезда рассказал, что этот неприятный эпизод произошел около десяти лет назад, когда он путешествовал вместе со своей тогдашней супругой Нозанин Абдулвасиевой. Из-за значительной разницы в возрасте сотрудники контроля решили, что молодая прелестница является работницей сферы интимных услуг, а сам ведущий – ее сопровождающим.

Звездный ловелас напомнил, что на тот момент им было около 50 и 20 лет соответственно, при этом они уже состояли в браке и воспитывали наследников. Он подчеркнул, что не видит в такой разнице в возрасте ничего постыдного и отметил, что не считает свои чувства чем-то предосудительным. Мужчина уверен, что любовь не имеет возрастных рамок, и любые обвинения на этот счет выглядят несостоятельно.

Телеведущий добавил, что произошедшее тогда вызвало у него скорее удивление, чем возмущение, однако этот случай он запомнил надолго.

