Новые правила для больных COVID-19 установлены в РФ

Новые правила для больных COVID-19 установлены в РФ
Фото: АГН «Москва» / Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы
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Школы и детские сады закроют на карантин в случае болезни 20% учеников класса или воспитанников группы

Пандемия коронавируса продолжается, но получивший преимущественное распространение штамм COVID-19 "омикрон" переносится заболевшими легче. В связи с этим в России установлены новые правила для больных коронавирусом и контактировавших с ними. Как это будет в Москве, пояснили в оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

Главные изменения:

  • С 6 февраля 2022 г. срок лечения пациентов с COVID-19 и ОРВИ сокращен до 7 дней. В конце периода врач из поликлиники позвонит пациенту. Если выяснится, что больной еще плохо себя чувствует, больничный может быть продлен. Если пациент здоров, ему не придется приходить в поликлинику – больничный закроют дистанционно и в электронном виде направят работодателю.
  • Лицам, контактировавшим с больными коронавирусом, в том числе проживающими с ними, соблюдать карантин и уходить на самоизоляцию больше не требуется.

Важное пояснение: если человек заболел коронавирусом до 6 февраля, ему придется оставаться на больничном по старым правилам – до истечения 14-дневного периода. Но для тех, кто сидел дома как контактный, ограничения отменяются с 6 февраля независимо от даты начала карантина.

Это касается и детских коллективов: с 7 или 8 февраля все возвращаются к очному посещению образовательных учреждений. В дальнейшем классы и группы детского сада будут закрывать на карантин по решению администрации, если заболеет более 20% детского коллектива.

Вместе с тем, в Москве увеличивают мощности телемедицинского центра для помощи беременным с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра Москвы Марина Ракова. Удаленные консультации проводят специалисты из центра планирования семьи и репродукции и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, при больницах № 15 имени Филатова и № 52 для беременных с ковид открыли стационары кратковременного пребывания.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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