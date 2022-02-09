Статистика по коронавирусу на 9 февраля

Статистика по коронавирусу на 9 февраля
Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
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Скончались еще 669 человек

Оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал свежие данные по коронавирусу в РФ на 9 февраля. В стране выявили за минувшие сутки еще 183 103 случая. За день госпитализировали 20 178 человек, успешно излечиться смогли 97 163 жителя. Скончались от последствий, вызванных инфекцией, еще 669 россиян.

Лидерство среди городов по числу заражений занимает Санкт-Петербург – там за день обнаружили 19 644 заболевших. Далее следуют Московская область и Москва – 11 956 и 11 521 случай соответственно.

За весь период пандемии от последствий, вызванных инфекцией, в Российской Федерации скончались 337 390 человек. Заразились 13 330 769, успешно излечиться смогли 10 803 305.

Ранее стало известно, что московская мэрия приняла решение о расширении коечного фонда среди детей из-за распространения штамма "омикрон".

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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