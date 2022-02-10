За сутки скончался 701 россиянин

Оперативный штаб по борьбе с ковидом публикует информацию о заболеваемости коронавирусом в России на 10 февраля. За день в стране выявили еще 197 076 заболевших – это новый рекорд. Госпитализировали 19 446 пациентов, вылечиться смогли 106 092 россиянина. В результате осложнений, вызванных новым штаммом, за день скончался 701 человек.

Лидером по дневному приросту заболевших оказалась Москва с 22 747 случаями. На втором и третьем месте Санкт-Петербург с Московской областью – по 21 644 и 7 611 зараженных соответственно.

За все время двухлетней пандемии в России умер 338 091 человек результате осложнений, вызванных инфекцией. Перенесли заболевание 13 527 845, выздоровели 10 909 397 граждан.

Ранее невролог Игорь Мацокин посоветовал переболевшим "омикроном" свести к минимуму употребление кофе во время постковидного восстановления.