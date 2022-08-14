Инфекция оборвала жизни 54 пациентов

Заметное ухудшение эпидемиологической обстановки в нашей стране вызывает объяснимую тревогу у представителей экспертного сообщества, а также простых жителей России. Темпы прироста новых зараженных заметно увеличились. Только за вчерашний день в нашей стране обнаружили 28 982 новых инфицированных.



При этом чаще всего инфицированным пациентам требуется госпитализация в Москве. За прошедший день в Златоглавой забрали в больницы 346 зараженных. На втором месте по этому показателю расположилась Северная столица, тяжелое течение болезни зафиксировано у 148 петербуржцев. Третье место – за Подмосковьем, в этом регионе в больницы увезли 145 заболевших.

Также за сутки медикам удалось изгнать заразу из организмов 14 942 пациентов. К сожалению, 54 человека не справились с инфекцией и покинули этот мир.