Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
К сожалению, эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации начала заметно ухудшаться. Число новых заболевших ежедневно растет, что вызывает серьезные опасения у профильных экспертов и простых россиян. Как сообщили представители специализированного оперштаба, за прошедшие сутки в России обнаружили еще 33 061
зараженного COVID-19.
При этом больше всего людей заболели в Златоглавой. Московские эксперты выявили 5 172 новых носителей коварного заболевания. На втором месте – Северная столица, в Санкт-Петербурге заболели 4 410 человек. Тяжелая ситуация сложилась и в Подмосковье, там заразились еще 1 980 местных жителей.
Также сообщается, что за день врачам удалось вылечить 22 281 пациента. К несчастью, 57 зараженных покинули этот мир.
Население требует от Шольца решить проблему