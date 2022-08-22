Статистика по коронавирусу в России на 22 августа

Статистика по коронавирусу в России на 22 августа
Фото: www.unsplash.com
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Темпы роста заболеваемости увеличиваются

К сожалению, эпидемиологическая обстановка на территории Российской Федерации начала заметно ухудшаться. Число новых заболевших ежедневно растет, что вызывает серьезные опасения у профильных экспертов и простых россиян. Как сообщили представители специализированного оперштаба, за прошедшие сутки в России обнаружили еще 33 061 зараженного COVID-19.

При этом больше всего людей заболели в Златоглавой. Московские эксперты выявили 5 172 новых носителей коварного заболевания. На втором месте – Северная столица, в Санкт-Петербурге заболели 4 410 человек. Тяжелая ситуация сложилась и в Подмосковье, там заразились еще 1 980 местных жителей.

Также сообщается, что за день врачам удалось вылечить 22 281 пациента. К несчастью, 57 зараженных покинули этот мир.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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