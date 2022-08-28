Статистика по коронавирусу в России на 28 августа

Статистика по коронавирусу в России на 28 августа
Фото: unsplash.com
По данным специалистов, смертность от инфекции в последнее время уменьшилась в 15 раз

Суточное число заражений коронавирусом в стране, по данным на 28 августа, составило 46 857. Было госпитализировано еще 2 340 граждан с подтвержденным диагнозом. За минувшие сутки выздоровели 28 223 человек, а 83 умерли от последствий инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению ковида в России.

Количество заражений в Москве возросло на 6 451, всего в столице было выявлено 3 011 025 больных за все время. В Санкт-Петербурге обнаружили еще 4 269 заболевших, всего в городе зафиксировали 1 647 839 случаев COVID-19. 

Общее чило заражений в России составляет 19 405 923. Выздоровели 18 495 961 пациент, а 384 083 скончались. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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