Общее количество заражений в стране превысило 20,9 млн

Количество суточных заражений коронавирусом в России на 30 сентября составило 37 286. В больницы для интенсивного лечения поместили 2 723 заболевших. Случаи выздоровления составили 61 225, а смертей 106. Такую информацию приводит Оперативный штаб по распространению COVID-19.

Статистика по заболевшим в Москве поднялась на 3 341. В Подмосковье ковид обнаружили еще у 1 152 жителей. В Санкт-Петербурге количество заражений составило 1 836.

Всего в России было обнаружено более 20,9 млн случаев ковида за все время. Из них более 20 млн – выздоровления, а 387 тысяч – смертельные исходы.

Сейчас в Московском регионе жителям предлагают пройти вакцинацию от коронавируса назальным способом – в региональные клиники уже поставилил почти 600 тыс вакцин, сообщает "Радио 1".