Статистика по коронавирусу в России на 3 ноября

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Скончались 73 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 3 ноября. За минувшие сутки в стране скончались 73 человека, выздоровели 9 774 россиянина, подхватили инфекцию 6 375.

Первое место среди регионов по суточному приросту остается за Москвой – 843 случая. В два раза меньше в Петербурге – 412 заболевших. На третьем месте Свердловская область – инфекцию подхватили 388 человек. 

С начала пандемии в стране выявили 21 447 518 случаев, выздоровели 20 832 520, скончались 390 388 человек.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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