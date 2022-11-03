Скончались 73 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 3 ноября. За минувшие сутки в стране скончались 73 человека, выздоровели 9 774 россиянина, подхватили инфекцию 6 375.

Первое место среди регионов по суточному приросту остается за Москвой – 843 случая. В два раза меньше в Петербурге – 412 заболевших. На третьем месте Свердловская область – инфекцию подхватили 388 человек.

С начала пандемии в стране выявили 21 447 518 случаев, выздоровели 20 832 520, скончались 390 388 человек.