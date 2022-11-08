Темпы заболеваемости заметно снизились

К счастью, эпидемиологическая ситуация, резко обострившаяся после пандемии COVID-19, постепенно приходит в норму. Как сообщили профильные эксперты-статисты, за прошлые сутки в нашей стране заболели всего 4 320 человек.



Наиболее тревожным образом ситуация складывается в Белокаменной. Там медики обнаружили 616 новых носителей пресловутой заразы. На втором месте расположилась Свердловской область, там выявили еще 388 инфицированных. Третье место досталось Санкт-Петербургу, в городе соответствующий показатель составил 370 новых заболевших.

При этом за сутки докторам удалось полностью вылечить 8 123 человек. К сожалению, судьба распорядилась так, что 63 пациента покинули этот мир из-за COVID-19.