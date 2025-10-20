В Современном Театра Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"

Современный Театр Антрепризы представляет мюзикл "Парфюмер". 26 октября в Театриуме на Серпуховке постановка погрузит зрителя в атмосферу XVIII века и расскажет о приключениях главного героя – парфюмера с невероятным даром улавливать самые тонкие ароматы.

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства – с одной стороны, зритель сострадает ему, с другой – осуждает его жестокость.

Роль Гренуя блистательно исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: Театриум на Серпуховке (Павловская, 6)

Когда: 26 октября в 20:00

Категория 16+