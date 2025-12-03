Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи

Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи
Фото: freepik
Планируем досуг на праздники заранее

До Нового года осталось чуть больше месяца. Самое время подумать, куда пойти с детьми или всей семьей в столице – своевременная покупка билета гарантирует всем приятный досуг на праздниках.

1. "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" на киностудии "Мосфильм"

В уходящем году российский кинематограф отмечает свой 130-летний юбилей. В честь этого события на киностудии "Мосфильм" пройдет традиционная "Киноелка". Сюжет шоу "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" разворачивается вокруг межгалактического приключения, в котором участвуют помощники Деда Мороза. Снеговики и их верные друзья — Кнопка, Соловей, Стрекоза, Пчелка, Пингвины и Муравей – отправляются в космическое путешествие за звездой, исполняющей желания детей на Земле. На сцене выступят хорошо известные всем актеры – Станислав Дужников и Дмитрий Хрусталев. Шоу включает в себя мюзикл с оригинальными декорациями, оркестровой музыкой и эффектными костюмами. Кроме того, перед началом и после окончания представления юные зрители смогут посетить рождественскую кинодеревню.

Фото: пресс-служба

Место: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Даты: с 20 декабря по 8 января

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

2. Новогоднее шоу "Ледяное сердце: легенды Нового года"

Королевство готовится к празднованию Нового года! Все затаились в ожидании почетного гостя – Эльзы. Однако неожиданный визит Птицы Феникс меняет ход событий: Эльза оказывается в центре захватывающих приключений, а вокруг все начинает таять – снежинки, праздничные скульптуры и снеговик. Зрителям предстоит помочь героям вернуть праздник на свои места. Шоу включает театральные и танцевальные номера, эффектные костюмы и декорации, а также интерактивные элементы и викторины для зрителей. Не обойдется и без любимых песен, которые создадут атмосферу настоящего новогоднего волшебства.

Фото: zalizmailovo.ru

Место: Концертный зал "Измайлово"

Даты: 20 декабря 2025 – 2 января 2026

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

3. "Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

Грядущей зимой сцена Live Арены станет волшебным городом Музыколандией. С 24 по 27 декабря здесь пройдет мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек", созданное командой авторов, знакомых по "Рождеству в Музыколандии". Зрителей ждет не просто представление, а настоящее погружение в мир детских фантазий. Главная героиня – девочка Света, которая в силу возраста теряет интерес к своим куклам. Но в волшебную новогоднюю ночь граница между реальностью и фантазией стирается: игрушки отправляются в удивительное путешествие, чтобы спасти Музыколандию от злобного Кукловода и коварного змея. В этом удивительном приключении одну из ключевых ролей исполнит знаковый актер Антон Юрьев, а бабушку сыграет заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Фото: пресс-служба

Место: Live Арена

Даты: 24-27 декабря

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

4. Новогоднее шоу "История игрушек"

Зрителей телеканала "МУЛЬТ" ждет особый сюрприз. В концертном зале "Москва", расположенном на территории парка "Остров Мечты", состоится долгожданная премьера грандиозного новогоднего шоу "История игрушек". На сцене впервые соберутся любимые многими герои: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. По сюжету канун Нового года оказывается под угрозой: обиженная Тень наводит переполох в магазине игрушек, и герои теряют память. Сказочному Патрулю предстоит разгадать хитрую головоломку, помочь друзьям вспомнить себя и показать, что главное волшебство заключается не в чудесах, а в дружбе и доброте. Успеют ли они все исправить до прихода Деда Мороза?

Фото: Алексей Молчановский

Место: Парк "Остров мечты", проспект Андропова, д.1

Даты: 20-21 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-8 января 2026 г.

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

5. Шоу "Цирк Деда Мороза: лига зимних волшебников"

Дед Мороз хранит особый магический артефакт – снежный шар, который каждый год нужно заново наполнять силой зимних волшебников. Только так можно сохранить праздник и подарить всем радость Нового года. В назначенный день главный зимний чародей собирает Лигу волшебников со всех концов света. Каждый из них приносит в шар частицу своей магии. Так начинается подготовка к зиме и главному празднику года. Но не все в этом мире рады приходу холода, и героям предстоит преодолеть немало испытаний, чтобы сохранить волшебство.

Кадр: Rutube

Место: Измайловское шоссе, 71, корп. 5

Даты: 20 декабря 2025 – 3 января 2026

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

