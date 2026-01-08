Марафон искусства: Юрий Башмет собирает мировых звезд в Москве

С 11 января по 13 февраля в Москве состоится VII Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР и Героя Труда РФ Маэстро Юрия Башмета. На шести театральных и концертных площадках столицы развернется масштабный марафон академического искусства.

Программа фестиваля этого года очень разнообразна: в течение месяца публике будет представлен калейдоскоп событий от виртуозных камерных выступлений до грандиозных музыкально‑театральных постановок и мировых премьер. В числе участников – признанные мастера сцены, а также зарубежные гости из Испании и Италии, приглашенные лично маэстро Башметом и дирекцией фестиваля.

В этом году концерты и театральные спектакли, в том числе созданные специально по заказу фестиваля, пройдут в Концертном зале им. Чайковского и Московском международном доме музыки, в МХТ им. А.П. Чехова, Малом театре, Театре им. Н.В. Гоголя и впервые – театре "Мастерская Петра Фоменко".

Среди участников фестиваля – сам маэстро Юрий Башмет и три его коллектива: Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. А также: Константин Хабенский, Данила Козловский, Светлана Крючкова, Сергей Гармаш, Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Игорь Костолевский, Мария Баракова, Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий, Полина Агуреева, Игорь Верник, Симона Кермес (сопрано, Германия), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано), Грант Башмет (скрипка), Фабрицио Мелони (кларнет, Италия), Ансамбль La Venexiana (Италия), Ансамбль Аль-Фирдоуси (Гранада, Испания) и многие другие.