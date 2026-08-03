Афиша мероприятий на август-2026: выставки, спектакли и концерты

ТЕАТР

Мюзикл "Парфюмер" 


Этот спектакль – чувственное погружение в загадочный мир ароматов и эмоций. В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства – с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 29 августа, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Дракула"


Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией. В спектакле есть все: слаженный актерский коллектив, отличная музыка, мистическая атмосфера викторианской Англии и неповторимый драйв. Фишка новой постановки – уникальные масштабные фехтовальные сцены, которые ставили настоящие легенды российского исторического кино. 

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 28 августа, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль "Чего хотят женщины"

Спектакль о поисках женского счастья. Героини Наташа, Даша, Лена, Вера и Оля, недовольные своей личной жизнью, посещают тренинг известного психолога Марго. Девушки с разными характерами и проблемами рассказывают коучу о своих сложных взаимоотношениях с мужчинами в надежде, что их научат реализовывать сокровенные желания и быть счастливыми. Зрители узнают, в чем уязвимость каждой из героинь. А также – какой скелет прячет в шкафу сама Марго.

Где: Арт-пространство "Твой театр", Ленинградский пр-т 31, стр.3
Когда: 28 августа, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "Служанки"


Спектакль, созданный легендарным режиссером Романом Виктюком, уже более трех десятилетий не сходит со сцены, продолжая удивлять и поражать зрителей своей глубиной, новаторством и актуальностью. Эта постановка по пьесе французского драматурга Жана Жене исследует сложные и противоречивые отношения между двумя служанками, Соланж и Клер, и их хозяйкой Мадам. Пытаясь компенсировать собственную неполноценность, служанки создают свой собственный мир, где они поклоняются Мадам, одновременно испытывая к ней безудержную зависть. 

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 31 августа, 19:00
Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "Близкие люди" 


Возвращение спектакля "Близкие люди" – событие, которое не оставит равнодушным ни поклонников современного театра, ни тех, кто любит искренние истории о человеческих связях. Эта комедия от "Современного театра антрепризы" сочетает в себе легкость жанра и глубину чувств: все действие разворачивается в пределах одного гостиничного номера, но в этой ограниченной площади помещается целая палитра отношений – от вспышек страсти до тихих разочарований и нелепых недоразумений.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 05 августа, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль театра "ДаМы" "Жизнь Ж" 

Фото: пресс-служба
30 августа в 19:00 в музее театре "Булгаковский дом" будут давать спектакль "Жизнь Ж..." театра "ДаМы". Это редкая возможность увидеть на камерной площадке манифест театра, с которого все началось. Именно с этого спектакля в 2011 году начался путь театра как эксперимента, где строгая школа русской драмы соединилась со свободой европейской клоунады. "Жизнь Ж..." – спектакль без слов, где тишина звучит громче любых реплик. В жанре "белой клоунады" для взрослых Виктория Мустафина и Ольга Аничкова проживут на сцене целую жизнь – от детства до старости. Смешное здесь соседствует с горьким, узнаваемое – с пронзительным: старые чемоданы, пластмассовые куклы, паузы, в которых умещается целая эпоха. 

Где: "Дом Булгакова", ул.Большая Садовая, д.10
Когда: 30 августа, 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

СПОРТ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Забег ради жизни"


29 августа в Измайловском парке пройдет двенадцатый благотворительный "Забег ради жизни". Забег предлагает несколько дистанций для самых разных уровней спортивной подготовки: 1 км, 1 км забег в школьной форме, 5 км, 10 км и 21,1 км. Для детей до 10 лет предусмотрен игровой старт на 300 метров. Для тех, кто не сможет участвовать оффлайн, предусмотрена возможность присоединиться к забегу дистанционно в любой удобной точке мира. Все регистрационные взносы в размере 100% направляются на лечение подопечных фонда-организатора – "Линия Жизни".

Где: Измайловский парк
Когда: 29 августа
Регистрация на сайте

Категория 0+

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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