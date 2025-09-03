Снижение ключевой ставки до 14-15% неизбежно: Набиуллина под давлением стагфляции

Эксперты и аналитики склоняются к тому, что Центробанк на ближайшем заседании 12 сентября предпримет решительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики. Во главе угла – риск переохлаждения экономики и трансформации технической рецессии в реальную.

В последнее время данные Росстата и Минэкономразвития все чаще заставляют экспертов пересматривать прогнозы в сторону более агрессивного снижения ключевой ставки. Если еще в июле ЦБ снизил ставку на 2 п.п. – до 18%, то сейчас речь идет уже о возможном снижении до 14-15%. Аналитики "Финам" – в числе тех, кто считает такой шаг неизбежным.

Инфляция: дефляция закончилась, цены снова растут

После пяти недель дефляции Росстат впервые за август зафиксировал рост цен на 0,02% (с 19 по 25 августа). При этом с начала месяца сохраняется дефляция в 0,17%, а с начала года цены выросли на 4,18%. Однако основой роста стали волатильные компоненты, в первую очередь — продовольственные товары. Например, цены на огурцы выросли на 7,6%, тогда как на картофель, морковь и лук – существенно снизились.

Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 8,43%. При этом Банк России ожидает, что по итогам года рост цен замедлится до 6-7%. Однако в квартальной динамике инфляция держится ближе к 5,5-6%, что существенно ниже прогноза ЦБ (8,5%).

Зарплаты растут, а ВВП – нет: парадокс стагфляции

Одной из ключевых проблем становится растущий разрыв между динамикой зарплат и ВВП. По данным Росстата, зарплаты в июле выросли на 15% в годовом выражении. При этом рост ВВП замедлился: по предварительным оценкам, во II квартале 2025 года он составил всего 1,1% после 1,4% в первом квартале. Некоторые оценки и вовсе указывают на то, что в квартальном выражении ВВП мог сократиться на 0,4% с сезонной коррекцией.

Пока сокращение деловой активности эксперты осторожно называют технической рецессией – глубина сокращения активности не столь значительна, а спектр затронутых секторов не столько широк, чтобы называть это полноценной рецессией. Тем не менее, грань между технической и реальной рецессией узка и медленная скорость реакции на растущие риски сегодня может обернуться сложными проблемами завтра, полагают эксперты.

Бюджетный дефицит

Экономисты подчеркивают, накопленный дефицит бюджета в 5 трлн рублей добавляет напряженности. Высокая ключевая ставка (сейчас 18%) сдерживает экономический рост, делая кредиты недоступными для бизнеса и населения. При этом, как отмечают в ЦБ, экономика продолжает переходить к сбалансированным темпам роста после перегрева в 2023-2024 годах, когда рост превышал 4%.

Ожидается, что сохранение высокой ставки в текущих условиях может лишь усугубить ситуацию, приведя к дальнейшему замедлению роста экономики и налоговой базы для федеральных доходов.

Мнение Набиуллиной: слухи и реальность

Поговаривают, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина склоняется к необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Официально в ЦБ заявляют, что в базовом прогнозе не заложено повышение ключевой ставки, но достаточно медленное снижение ключевой ставки само по себе может привести к опасному ужесточению кредитных условий. Однако на фоне очевидного переохлаждения экономики вариант со снижением ставки до 14-15% выглядит все более реалистичным.

Аналитики отмечают, что высокая ставка остается помехой для развития экономики.