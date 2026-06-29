Реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года — Мэр Москвы

Реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года — Мэр Москвы
Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Комплексную реконструкцию Воробьевского путепровода в Москве планируют завершить до конца 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Реконструкция Воробьевского путепровода – часть большой программы повышения надежности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры. За последние годы привели в порядок около 60 мостов", – написал столичный градоначальник в "Максе".

Глава города отметил, что только в 2025 году в столице завершили работы сразу на семи мостовых сооружениях. В следующем году власти намерены продолжить программу и провести реконструкцию еще нескольких крупных объектов транспортной инфраструктуры.

Воробьевский путепровод был построен в 1958 году, он расположен в Гагаринском районе Москвы. После почти 70 лет эксплуатации специалисты выявили на объекте серьезные дефекты, в том числе разрушение бетонных конструкций, коррозию арматуры и другие повреждения.

По итогам обследования был подготовлен проект комплексной реконструкции. Работы на путепроводе стартовали в августе 2025 года.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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