Промышленные специальности входят в число самых популярных в колледжах Москвы

В этом году в 18 московских колледжах открыли более семи тысяч бюджетных мест по промышленным направлениям подготовки. Будущим студентам доступны 45 востребованных профессий и специальностей, связанных с машиностроением, авиастроением, энергетикой, химической отраслью и радиоэлектроникой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что интерес абитуриентов к промышленным специальностям продолжает расти. Там уточнили, что с 2022 по 2025 год число первокурсников по этим направлениям увеличилось на 35% и достигло 6,2 тысячи человек. В связи с высоким спросом со стороны выпускников девятых классов количество бюджетных мест в 2026 году увеличили до рекордных семи тысяч, чтобы больше молодых людей смогли получить востребованную профессию.

В московских колледжах также полностью обновили систему подготовки специалистов для промышленности. Образовательные программы были переработаны совместно с работодателями и приведены в соответствие с реальными потребностями предприятий. Более 70% учебного времени теперь занимает практика, которая проходит в мастерских, лабораториях колледжей и непосредственно на производственных площадках компаний. По окончании обучения выпускники получают основную квалификацию, а при желании могут дополнительно освоить до трех рабочих профессий.

Работодатели принимают участие и в оснащении учебных мастерских современным оборудованием. С 2023 года в колледжах модернизировали около 260 лабораторий и мастерских, а также открыли четыре центра практической подготовки. Три из них работают на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".