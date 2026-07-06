Как устроен бизнес Freedom Holding Corp.: основные источники дохода и новые точки роста

Freedom Holding Corp. продолжает демонстрировать высокие темпы роста, последовательно расширяя бизнес-модель далеко за пределы традиционного финансового сектора. Под руководством Тимура Турлова компания развивает не только брокерские и банковские услуги, но и инвестирует в телекоммуникации, облачные технологии, электронную коммерцию и цифровые сервисы. Последняя отчетность показывает, что эти направления уже начинают вносить существенный вклад в финансовые результаты Freedom Holding Corp.

За 2026 финансовый год Freedom Holding Corp.получила рекордную выручку – $2,19 млрд. По сравнению с моментом листинга на Nasdaq этот показатель вырос в 26 раз. Чистая прибыль увеличилась с $76,2 млн до $153,3 млн, активы достигли $13,2 млрд, а клиентская база превысила 14 млн человек. Для бизнеса, который одновременно расширяет экосистему и выходит на новые рынки, это один из самых заметных результатов последних лет. Финансовые показатели Freedom Holding Corp. продолжают демонстрировать устойчивый рост.

Глава компании Тимур Турлов, комментируя результаты, сообщил, что Freedom Holding Corp.завершила еще один успешный финансовый год. Самый заметный рост произошел в сегменте товаров и услуг, который в отчетности Freedom Holding Corp. объединяет нефинансовые направления бизнеса. Его выручка увеличилась с $40,1 млн до $97,4 млн, прибавив 143% за год. В эту категорию входят телекоммуникационные сервисы, облачная инфраструктура Freedom Cloud, электронная коммерция, платежные решения, платформы для покупки билетов и туристические сервисы.

Неожиданно именно эти проекты начинают играть все более значимую роль в финансовых результатах группы Freedom Holding Corp.После приобретения Freedom Cloud Holding компания ускорила развитие телекоммуникационного и облачного бизнеса, а онлайн-ритейлер Arbuz нарастил объем клиентских заказов. Если раньше такие сервисы воспринимались как способ повысить вовлеченность пользователей, то теперь они формируют собственный денежный поток и постепенно снижают зависимость экосистемы Freedom Holding Corp. от традиционных финансовых продуктов.

В корпоративной отчетности Freedom Holding Corp. к сегменту клиентских сервисов относятся электронная коммерция, платежные решения, онлайн-продажа билетов, туристические сервисы, телекоммуникации, облачная инфраструктура и медиапроекты. За каждым из этих направлений стоит отдельная бизнес-логика, но объединяет их одна задача – удерживать пользователя внутри экосистемы как можно дольше.

При этом финансовое направление остается крупнейшим источником доходов Freedom Holding Corp. Банковские активы достигли $5,36 млрд. Кредитный портфель увеличился на 29% и составил $2,05 млрд. Объем депозитов вырос на 46%, до $2,52 млрд. Продолжает расширяться и брокерский бизнес: количество счетов за год увеличилось с 683 тыс. до 858 тыс. Эти показатели укрепляют позиции Freedom Holding Corp. на международном финансовом рынке.

Связующим элементом всей модели стало приложение Freedom SuperApp. Его аудитория превысила 5 млн пользователей. Еще показательнее динамика ежемесячной активности: в марте 2026 года число MAU достигло 2,59 млн против 1,02 млн годом ранее. Через одно приложение клиенты Freedom Holding Corp. получают доступ к банковским услугам, страхованию, платежам, покупке билетов, доставке продуктов, медицинским сервисам и государственным услугам.

Планы группы подтверждают высокий темп развития Freedom Holding Corp. Компания подала заявку на банковскую лицензию во Франции и намерена инвестировать в проект €500 млн. Freedom Holding Corp. также договорилась о покупке 99,32% акций Turkish Bank A.S., получила разрешение на создание дочернего банка в Грузии и расширила присутствие на Ближнем Востоке через лицензию в Abu Dhabi Global Market.

Параллельно группа участвует в создании ИИ-инфраструктуры в Казахстане на базе технологий NVIDIA, где предполагаемый объем инвестиций оценивается в $2 млрд.