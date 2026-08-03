Два волокна и две Европы: почему в странах бывшего соцлагеря не боятся асбеста?

Использование асбеста продолжает быть темой оживленных дискуссий. С одной стороны, в странах Евросоюза и Канаде его промышленное использование запрещено, а в США – существенно ограничено. С другой, в Российской Федерации, КНР, Индии и многих других странах мира асбест по-прежнему активно применяют для производства более чем 300 видов промышленных изделий.

Причина кроется в истории последней трети XX века. Именно тогда было обнаружено негативное влияние одного из видов асбеста на здоровье человека. Амфиболовый асбест, активно применявшийся в промышленности Великобритании, Испании, ФРГ и других стран, является сложным гидросиликатом с молекулой железа в формуле. Он обладает устойчивостью к кислотам, и потому не выводится из организма человека. Пребывая долгие годы в респираторной системе, именно амфиболы провоцируют тяжелые заболевания.



В странах бывшего социалистического лагеря и СССР использовали другой вид асбестового волокна – хризотил. Он является гидросиликатом магния и не обладает устойчивостью к кислотам. Альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, выводят его за короткий промежуток времени. Это различие хорошо просматривается на больших цифрах, привязанных к географии стран. Так сделали ученые в исследовании "Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроль в Европе".

Исследование охватывает период с 1998 по 2002 гг. В поле зрения ученых попали более 4000 случаев по всей Европе. "В данном исследовании, проведенном на уровне больших сообществ, было показано, что воздействие асбеста и синтетических волокон в ходе профессиональной деятельности, по-видимому, не влияет на риск развития рака легких у мужчин в Центральной и Восточной Европе. Напротив, в Великобритании мы обнаружили повышенный риск развития рака легких в результате воздействия асбеста. Наши результаты могут быть объяснены различиями в типе волокон и условиях воздействия" – утверждают ученые.



Центральная и Восточная Европа – это бывший социалистический блок, в который хризотиловый асбест по преимуществу импортировали из СССР. Конечно, в тот период это не было намеренным выбором, но, напротив, благоприятной исторической случайностью. На территории РСФСР и Казахской ССР находятся одни из крупнейших месторождений хризотила, а вот амфиболов в СССР практически не было, их добыча считалась нецелесообразной. В то же самое время страны Западной Европы ввозили амфиболовый асбест с территории бывших колоний.



При этом асбест использовался более чем в 300 видах промышленной продукции. Это, прежде всего, всем известные шифер, трубы, фасадные плиты и другие продукты. Асбест использовался при строительстве кораблей, спецтехники, станков, в качестве основы для защитного снаряжения пожарных и военных. Помимо устойчивости к химическим воздействиям, асбест не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве, чрезвычайно устойчив к механическим нагрузкам. К примеру, хризотиловый асбест выдерживает усилие "на разрыв" более 3000 МПа, что превышает показатели многих марок стали.

Впрочем, почему же сегодня возникает вопрос о безопасности асбеста? Дело в том, что полноценных аналогов асбеста не существует – синтетические волокна могут имитировать часть его полезных свойств, но не всю совокупность. Вдобавок, они дороже и сложнее в производстве. Европа вполне осознанно запретила вместе с амфиболами и хризотил, чтобы защитить своих производителей от конкуренции. Более того, почувствовав эффективность "антиасбестовой истерии", она последовательно усиливала свою риторику, добиваясь запрета всех видов асбеста во всем мире.



Современные научные исследования подтверждают безопасность хризотилового асбеста при контролируемом исследовании. К примеру, работа Дэвида М. Бернштейна "Биоперсистенция канадского хризотила" указывает на короткий период выведения хризотилового волокна.

Обширный корпус российских исследований безопасности труда, воздействия хризотила на здоровье человека и в других областях также пришли к выводу, что хризотил можно использовать в промышленности.



Сегодня хризотил применяет добрая половина мира. Российская Федерация является крупнейшим экспортером волокна в мире, а потребителями – не только страны СНГ, но и Юго-Восточной Азии, причем, как крупные экономики, так и динамично развивающиеся страны. Китай, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд и другие экономики активно применяют хризотил для строительства массового жилья, социальной инфраструктуры (водопровода, канализации), и других масштабных проектов. К сожалению, вошедшие в Евросоюз страны бывшего социалистического блока не могут похвастаться доступом к хризотилу, но, хотя бы, не получили в наследство долгую историю по борьбе с "наследием амфиболов".