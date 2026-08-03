Москва остается крупнейшим заказчиком в российской системе закупок — Собянин

На столицу приходится почти 14% от общего объема госзакупок РФ

Москва за первые шесть месяцев текущего года заключила свыше 200 тысяч госконтрактов. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Градоначальник отметил, что столица остается крупнейшим заказчиком в РФ. Он уточнил, что на Москву приходится почти 14% от общего объема государственных закупок страны. При этом развитая цифровая инфраструктура позволяет предпринимателям из разных регионов принимать участие в городских тендерах.

По итогам первого полугодия почти каждый третий контракт был заключен с поставщиками из других субъектов РФ. Всего на их долю пришлось около 73 тысяч госконтрактов.

Наиболее активно со столицей сотрудничали компании из Московской, Свердловской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края.

Наибольший объем закупок пришелся на медизделия и медикаменты, образовательные услуги, строительные материалы, обслуживание и ремонт оборудования и транспорта, а также хозяйственные товары и бытовую технику.