Как договорятся Россия и США? Предсказание Жириновского объяснило все

Картинка: сгенерировано ИИ
Знаменитый политик умел "заглянуть в будущее"

Имя Владимира Жириновского не раз всплывало в контексте предсказаний, которые впоследствии сбывались. На этот раз в центре внимания оказался его прогноз о том, как Россия и США будут вынуждены договариваться, и почему ключ к будущему миру лежит на Востоке.

Опубликованная запись 2018 года с участием политика сегодня звучит, как очередное откровение. Жириновский тогда говорил, что центр мировой силы смещается на Восток, и США, опасаясь Китая, будут подталкивать мир к войне. По его словам, к 2030 году Пекин станет для Вашингтона главным вызовом, особенно если получит ресурсы и поддержку от Москвы.

Прошло всего несколько лет – и многое из сказанного сбылось. Россия и Китай подписали соглашения о расширении поставок газа, объемы которых в разы превысили прежние показатели. В военной сфере обе страны укрепили позиции, что только усилило тревогу Запада.

Недавний саммит БРИКС подтвердил эти слова: санкции США лишь сплотили Россию, Китай, Индию и другие страны, заставив их искать новые механизмы защиты экономики. Вместо изоляции произошло объединение.

А встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске летом 2025 года стала еще одним доказательством. Америка признала невозможность победы силой и начала искать варианты для переговоров.

Жириновский предупреждал об этом заранее. Открытым остается лишь вопрос – попробуют ли США снова размахивать санкционной дубиной или же окончательно выберут путь к миру.

К слову, жуткое пророчество Жириновского о страшной войне тоже уже стало сбываться.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
