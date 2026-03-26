Яркие сны помогают выспаться: ученые объяснили неожиданный механизм

Чем ближе к реальности сновидение, тем лучше мы спим

Итальянские исследователи из IMT School for Advanced Studies Lucca провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 44 добровольца. За четыре ночи ученые сделали более тысячи пробуждений во второй стадии медленного сна (N2), когда мозг уже отключался, но до глубокого сна еще далеко. Каждый раз участников спрашивали, видели ли они сны и насколько глубоким им казался сон.

Оказалось, что классическая связь "тихий мозг – глубокий сон" работает не всегда. Когда люди сообщали о ярких, насыщенных сновидениях, даже высокая мозговая активность не мешала им чувствовать себя выспавшимися.

Более того, самые глубокие ощущения возникали либо при полном отсутствии сознания, либо при очень ярких снах. А вот легкое "мерцание" сознания – когда человек чувствовал, что "что-то было", но не мог вспомнить – давало самый плохой результат: сон казался поверхностным.

Исследователи также заметили, что к утру, когда давление сна естественным образом снижается, сновидения становятся ярче и насыщеннее – и именно это помогает сохранять ощущение глубокого сна.

Согласно данным исследования, чем ярче, необычнее и эмоциональнее были сновидения, тем глубже казался сон. А вот если человек во сне больше размышлял, анализировал или осознавал себя, то после пробуждения он чувствовал, что спал поверхностно, сообщает портал "Ридлайф.ру".

По мнению авторов, сновидения выполняют важную роль: они защищают сон, помогая мозгу не просыпаться от внутренних и внешних помех. Выходит, чем ярче сны, тем глубже кажется сон.