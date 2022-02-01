Из-за вспышки на Солнце жители планеты столкнутся с мощным влиянием магнитных бурь

Эксперты из американского Центра прогнозирования космической погоды рассказали о вспышке на Солнце, которая принесла с собой на Землю волну плазмы. Она была направлена в сторону нашей планеты и по классификации получила оценку средней степени силы.

Веществу, из которого состоит плазма, нужно время, чтобы преодолеть такое огромное расстояние. Вспышка была отмечена учеными 30 января 2022 года: спустя 3-4 дня ожидают пик ее влияния на Землю. Специалисты из Америки отмечают, что магнитные бури могут усилиться к 2-3 февраля: по общей шкале они дают им среднюю оценку. Однако, по прогнозу наших ученых, сила проявления магнитной бури будет самой минимальной. Даже вероятность ее появления они оценили менее, чем в 40%.

При слабом влиянии магнитные бури могут вызывать сбои в работе техники. Сильные же бури способны сбивать навигацию, влиять на напряжение в крупных промышленных сетях.

Ранее невролог рассказал, как уменьшить пагубное влияние магнитной бури на организм. Эксперт напомнил, что для некоторых людей вспышки на Солнце – настоящее мучение. Однако есть несколько способов, которые могут защитить от проблем со здоровьем.