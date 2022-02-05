Разлад в стране и катастрофы: что предсказал России на 2022 год азербайджанский экстрасенс

Разлад в стране и катастрофы: что предсказал России на 2022 год азербайджанский экстрасенс
Aleksander Grishin/www.globallookpress.com
Страна столкнется с мощнейшими потрясениями

Финалист "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев предрек россиянам непростые времена, которые тесно связаны с пандемией в 2022 году. Оказывается, что в самом скором времени страну потрясут некие события – однако они будут развиваться и в соседних государствах.

Прорицатель отметил, что знаковое событие будет связано с вакцинацией против коронавирусной инфекции. Распространение болезни в виде новых штаммов приведет к тому, что многие государства мира сильно пострадают, в том числе и Российская Федерация.

У Зираддина есть и ответ на вопрос, когда завершится пандемия – оказывается, мир сможет свободно вздохнуть осенью 2022-го. 

Что касается геополитики, тот тут тоже не все так гладко. Экстрасенс указал, что в 2023 году у многих стран возникнет напряженная обстановка с соседями. Не исключены даже вооруженные конфликты. А Ближний Восток, который остается пороховой бочкой нашего столетия, ближе к концу весны может и вовсе заполыхать в огне от боевых действий.

Не порадует и развитие политической ситуации как в Российской Федерации, так и на всем постсоветском пространстве: напряжение будет нарастать, однако основная часть проблем будет иметь внутренний характер – люди начнут конфликтовать из-за различных взглядов на жизнь. Поэтому властям всех стран нужно проявлять внимательность и предусмотрительность.

Вместе с тем на Россию могут обрушиться природные катастрофы, жертвами которых станут сотни людей. Экономическая ситуация также ухудшится и обострит ситуацию.

А недавно "Утро" делилось предсказанием будущего России от иранского провидца Норузи.

Источник: Сиб.фм ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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