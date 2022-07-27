Государственный строительный надзор в 2022 году

2 июля 2021 года в силу вступило новое "Положение о федеральном государственном строительном надзоре"

С февраля 2006 года по постановлению правительства Российской Федерации "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" от 1 февраля 2006 г. № 54 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации. Также в своей деятельности этим постановлением руководствовались и органы государственного строительного надзора субъектов Российской Федерации (региональный государственный строительный надзор) и иные органы, уполномоченные президентом Российской федерации на осуществления государственного строительного надзора. При этом Ростехнадзор организовывал научно-методическое обеспечение для всех органов исполнительной власти, осуществляющих государственный строительный надзор. Разрабатывал руководящие документы, определяющие порядок проведение проверок и выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства, порядок ведения общего и специальных журналов производства работ и требования к составлению исполнительной документации. Благодаря этому требования к порядку осуществления государственного строительного надзора и составлению документов были едины для всех органов исполнительной власти и всех участников строительства (застройщика, технического заказчика и подрядчиков) вне зависимости от типа и значимости объекта капитального строительства.





2 июля 2021 года в силу вступило новое "Положение о федеральном государственном строительном надзоре", утвержденное постановлением правительства РФ от 30.06.2021 №1087.

Согласно новому документу постановлением правительства РФ от 01.02.2006 №54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" руководствуется только региональный государственный строительный надзор и то, только до утверждения высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ региональных положений.

При этом Ростехнадзор должен разработать и утвердить свои формы документов, используемых им при осуществлении федерального государственного строительного надзора, состав и порядок ведения исполнительной документации, форму и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ.

Территориальные органы Ростехнадзора на своем официальном сайте размещают реестр объектов капитального строительства, который актуализируется ежемесячно до 5 числа. В данном реестре размещается следующая информация:

• наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося или реконструируемого объекта капитального строительства;

• реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;

• полное наименование застройщика — юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) застройщика — индивидуального предпринимателя.

В соответствии с требованиями федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в новом положении установлено, что при осуществлении федерального государственного строительного надзора проводятся:

• профилактические мероприятия, следующих видов:

– информирование;

– обобщение правоприменительной практики;

– объявление предостережения;

– консультирование;

– профилактический визит.

• контрольные (надзорные) мероприятия.

Как и ранее, контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок, которая формируется не позднее чем через 10 рабочих дней после поступления извещения о начале работ на весь срок строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение в программу проверок вносится Ростехнадзором в течение 7 рабочих дней со дня получения от контролируемого лица извещения об изменении сроков наступления события, которое является основанием для проведения проверок.

Срок проведения проверки не может превышать десять рабочих дней вместо 20 рабочих дней, предусмотренных ранее.

По окончании проведения проверки составляется акт, а в случае если по результатам проведения проверки выявлены нарушения, то в соответствии с новым положением должно было выдаваться предписание, но пункт 7 постановления правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" определил, что предписание об устранении выявленных нарушений выдается контролируемому лицу исключительно в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства.

После завершения строительства, реконструкции объекта проводится выездная проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в ч.16 ст.54 Градостроительного кодекса РФ, либо решение об отказе в выдаче такого заключения.





На сегодняшний день сложно сказать, как скажется отсутствие единообразия при осуществлении федерального и регионального государственного строительного надзора, дождемся утверждения высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ региональных положений.

Также не в полной мере урегулирован вопрос о внесении изменений в проектную или рабочую документацию, в ходе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, без повторного обращения в организацию, проводившую экспертизу проекта в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

В ч. 3.8 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ указано, что экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;

3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;

4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Во всех остальных случаях внесенные изменения необходимо оценивать либо в форме экспертного сопровождения органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации либо направлять проект на повторную экспертизу.

Однако на практике, из-за отсутствия четкости в критериях указанных в ч. 3.8 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, при внесении изменений в проектную документацию часто возникают несогласия не только между органом исполнительной власти осуществляющим государственный строительный надзор и застройщиком, но и между самими участниками строительства (застройщик, подрядчик, строительный контроль).