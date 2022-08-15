Спортсмен отметил, что с бывшей супругой у него хорошие отношения

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о своем разводе с супругой Натальей после 25 лет совместной жизни. В интервью с изданием "Бабель" он рассказал, чем было вызвано такое решение.

Спортсмен напомнил, что в последние годы он с женой жил в разных странах. Наталья давно проживает в немецком Гамбурге, а дети – Егор-Дэниэл, Елизавета-Виктория и Максим-Александр – учатся за границей и имеют гражданство США.

"Многие годы – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – признался он.

При этом Кличко отметил, что с супругой они расстались на хорошей ноте, они уважают друг друга, а дети выросли, делить им особо нечего. Жизнь, по его словам, на этом не заканчивается.

На вопрос журналистов, свободно ли его сердце, мэр заявил, что нет – оно занято Киевом, сообщает телеканал "360".

Виталий и Наталья поженились в 1997 году. Бывшая жена спортсмена была моделью, но бросила карьеру ради того, чтобы путешествовать вместе с супругом по странам, где он соревновался.