Кот-философ заставил народ задуматься – видео

Кот-философ заставил народ задуматься – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый явно прочувствовал многие жизненные перипетии

Положение дел на международной арене оставляет желать лучшего. Просмотр утренних новостей редко вызывает радость, скорее, наоборот, может привести к унынию. Разумеется, всегда нужно быть в курсе событий, однако день все же лучше начинать с позитива. Так что многие люди предпочитают просматривать видеоролики с забавными зверьками, вместо того, чтобы получать очередную порцию новостного негатива.

Тем более, что в интернет-пространстве есть огромное количество контента на любой вкус. Можно наблюдать за тем, как котики и песики балуются, а можно подивиться их интеллектуальным способностям. Вид кота-философа, который явно занят познанием этого непростого мира, заставил пользователей социальных сетей призадуматься.

Очаровательный кот породы сфинкс перед сном решил поразмышлять о философских вопросах и для удобства сместился на кровати, где и погрузился в мыслительный процесс.



Мордочка котика выглядит очень серьезно, что, с одной стороны, повеселило публику, а с другой, также заставило ее призадуматься. Очаровательный пушистый философ покорил сердца пользователей
интернет-пространства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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