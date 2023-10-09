Кот-философ заставил народ задуматься – видео

Курс рубля
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Положение дел на международной арене оставляет желать лучшего. Просмотр утренних новостей редко вызывает радость, скорее, наоборот, может привести к унынию. Разумеется, всегда нужно быть в курсе событий, однако день все же лучше начинать с позитива. Так что многие люди предпочитают просматривать видеоролики с забавными зверьками, вместо того, чтобы получать очередную порцию новостного негатива.
Тем более, что в интернет-пространстве есть огромное количество контента на любой вкус. Можно наблюдать за тем, как котики и песики балуются, а можно подивиться их интеллектуальным способностям. Вид кота-философа, который явно занят познанием этого непростого мира, заставил пользователей социальных сетей призадуматься.
Очаровательный кот породы сфинкс перед сном решил поразмышлять о философских вопросах и для удобства сместился на кровати, где и погрузился в мыслительный процесс.
Премьер страны пообещал радикально изменить ситуацию в регионе