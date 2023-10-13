Кот показал, как настоящие профи играют в бильярд – видео

Усатый поразил общественность

Пушистые домашние любимцы всегда радуют своих хозяев необычным поведением и милыми выкрутасами. Однако есть очень смышленые коты и собаки, которые в некоторых вопросах могут дать фору даже своим двуногим хозяевам. Так, очаровательный пушистый котик показал, как нужно играть в бильярд.



В социальных сетях большую популярность получил видеоролик, на котором усатый разыгрывает партию. Перед котиком выставили миниатюрный бильярдный стол, за игрой наблюдал другой котофей. Стоит отметить, что пушистик очень серьезно подошел к вопросу, что было видно по его сконцентрированной мордочке.



После всех эмоциональных приготовлений, буквально одним движением умелой лапки котик отправил шар в расставленные для удара другие шары и за мгновение ока завершил партию. Все шарики раскатились в лунки. Такой профессионализм вызывает зависть даже у опытных любителей бильярда.

Конечно, в эпоху высоких технологий можно усомниться в достоверности видеоролика. Блистательная игра кота может быть всего лишь качественной компьютерной графикой. Однако, как бы там ни было, видеоролик доставил удовольствие пользователям социальных сетей.