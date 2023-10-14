Превратившая грозного пса в личную подставку малышка позабавила народ – видео

Даже мощные собаки понимают, что с ребенком сложно спорить

Некоторые люди с опасением отзываются о представителях бойцовских пород собак. Действительно, нередко мощные звери проявляют агрессию и имеют все необходимое для того, чтобы нанести человеку вред. Однако печальные инциденты происходят все же редко. Намного чаще даже мощные собаки ведут себя, как послушные пушистые котики.



Так, большой интерес у интернет-пользователей вызвал видеоролик с крупной собакой и маленькой хитрой девочкой. Судя по всему, малышка быстро раскусила грозного на вид зверя и поняла, что сердце у него очень доброе. В свойственной ребенку манере девчонка тут же решила использовать это в собственных корыстных целях.



Малышка здраво рассудила, что крупный пес весьма мягкий и теплый, так что разместиться на нем, как на стуле, будет очень даже комфортно. В итоге беспардонная малышка уселась смотреть видеоролики на компьютере, а в качестве подставки использовала смирившегося с ее решением большого пса. Смелость и непосредственность ребенка насмешили пользователей социальных сетей.