Загнанный в тупик картинкой кот повеселил публику – видео

Загнанный в тупик картинкой кот повеселил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый не понимал, как ему действовать

Домашние питомцы постоянно радуют своих хозяев необычными выкрутасами. Звери всегда проявляют непосредственность и поступают, особо не раздумывая. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел очаровательный котик, которого загнала в тупик необычная картинка.

Малыш явно проявляет большое внимание к своим сородичам. Когда усатый увидел на постели похожего на себя котика, это вызвало у него неподдельный интерес. Каким же было удивление хвостатого, когда выяснилось, что обнаруженный им котик – всего лишь картинка, нанесенная на постельное белье.

Впрочем, хвостатый даже не понял, в чем подвох. Он пытался заставить плоского кота обратить на себя внимание несколькими ударами лапы. Разумеется, тот не отреагировал. Котик был очень ошарашен происходящим. Он с непониманием глядел на картинку с котом, пытаясь ее оживить.

Видеоролик набрал большую популярность в социальных сетях. Пользователи Сети от души похохотали над волнениями удивленного кота.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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