Собаки придумали необычное развлечение с шлангом и насмешили народ – видео

Собаки придумали необычное развлечение с шлангом и насмешили народ – видео
Фото: www.unsplash.com
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Наблюдать за тем, что вытворяют братья наши меньшие можно часами. Зверьки частенько радуют своих владельцев и всех окружающих необычным поведением. Песики и котики, как детки, любят весело проводить время и часто стараются придумать себе необычное занятие.

Интернет-публику заставила хохотать оригинальная выдумка двух крупных собак. Их весьма заинтересовал шланг с водой, которой владельцы псов поливают сад. Собачки заметили, что если нажать на педаль шланга, оттуда появляется струя воды. Это показалось им очень любопытным обстоятельством и отличным способом поднять себе настроение.

Звери придумали забавную игру. Они по очереди нажимали на педальку и пускали струю воды. Задача соревнующихся заключалась в том, чтобы поймать жидкость налету. Смешное видео порадовало интернет-пользователей, которые от души похохотали над изобретательностью собак.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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