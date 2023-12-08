Это может быть крайне опасно

Выглядеть красиво хочется всегда, и для этого нужно постоянно ухаживать за своей кожей – как дома, так и у косметолога. Особенно, если возраст перевалил за отметку 30. Советов по красоте сейчас очень много, но не все из них являются полезными. Портал Ридлайф.ру рассказал, что запрещается делать дома при уходе за собой – это разрешается только под присмотром специалиста.

1. Нельзя проводить косметологические процедуры дома. Это касается микронидлинга, лазерных процедур и инъекций. Можно занести инфекцию или сделать все с неправильной техникой, что не получится исправить даже опытному мастеру.

2. Увеличивать губы острым перцем не стоит. На время сделать их более пухлыми получится, но вместе с этим могут начаться опасные кожные проявления.

3. Не нужно постоянно принимать различные витамины. Различные добавки сейчас у многих дам в повседневном рационе в обилие. Что-то принимает для мягкости кожи, что-то для крепких когтей. Только к проблемам с красотой приводят не только дефицитные, но и профицитные состояния. Поэтому без консультации врача прибегать к этому не стоит.