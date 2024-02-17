Что определяет красоту лица: неожиданные результаты эксперимента

Дело не в симметрии и гладкости кожи

Испокон веков красивые черты лица особенно ценятся среди окружающих. В погоне за красотой представительницы прекрасной половины человечества готовы на любые эксперименты и ухищрения. Однако что такое – красота и как ее уровень определяется? Зарубежные ученые провели любопытное исследование и пришли к неожиданным выводам.



Так, обычно было принято считать, что красота лица зависит от его симметричности, гладкости кожи и сохранения правильных пропорций. Для того чтобы определить, что на самом деле привлекает людей в окружающих, специалисты из Карлова университета в Праге провели масштабное исследование.



Испытуемые оценивали различные лица – от "обычных" до "уникальных" (отличающихся какой-то особенностью). В итоге выяснилось, что секрет красоты вовсе не в симметричности черт и гладкости кожи. Главным фактором оказалась приближенность к общепринятому на данный момент эталону внешности, отмечает женский журнал "Клео.ру". Таким образом, красота человека зависит от того, какой прототип внешности на сегодняшний день считается идеальным.



Эти выводы подтверждаются картинами других эпох истории. Например, раньше красотками считались пышнотелые дамы, которых с восхищением рисовали художники. А сегодня в почете тонкие талии и подтянутые, спортивные фигуры.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какой продукт помогает сохранить красоту и молодость.

