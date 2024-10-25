Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Столица делает ставку на отечественных производителей

Российская столица не испытывает недостатка в инвесторах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, желающих вкладываться в столичные предприятия сейчас столько, что город имеет возможность выбирать. Предпочтение отдается российским предпринимателям.

"Мы делаем все-таки упор на нашего отечественного инвестора, отечественных производителей, и недостатка в них, поверьте, на сегодняшний день нет",

– отметил Собянин в интервью ТАСС. Он пояснил, что никогда не испытывал заблуждений по поводу иностранных инвесторов, готовых вкладываться в производство на территории России: "Иностранцы всегда, во все времена инвестировали так, что они кратно больше обратно забирали из нашей страны", – указал мэр Москвы.

В качестве примера он напомнил ситуацию с автомобильным заводом "Рено" в Москве, который ушел из РФ в 2022 году:

"Казалось бы, чудесно: создали завод первоклассный, (…) рассказывали о том, что на 80% локализовали производство. Оказалось, что полный блеф: после себя, кроме этих корпусов, ничего не оставили. Спасибо, коллектив - 3,5 тысячи [специалистов] – остался. А так вся их локализация – это просто какое-то мошенничество", 

возмутился Сергей Собянин, пояснив, что по факту на заводе в Москве до 2022 года велась просто пересборка иностранных запчастей, а обещанное российское производство так и не было создано.

"Такие инвесторы зачем нам нужны?" – задал логичный вопрос мэр.

Ранее Сергей Собянин объяснил, почему Москва считается лучшим мегаполисом мира.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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