Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

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Российская столица не испытывает недостатка в инвесторах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, желающих вкладываться в столичные предприятия сейчас столько, что город имеет возможность выбирать. Предпочтение отдается российским предпринимателям.
"Мы делаем все-таки упор на нашего отечественного инвестора, отечественных производителей, и недостатка в них, поверьте, на сегодняшний день нет",
– отметил Собянин в интервью ТАСС. Он пояснил, что никогда не испытывал заблуждений по поводу иностранных инвесторов, готовых вкладываться в производство на территории России: "Иностранцы всегда, во все времена инвестировали так, что они кратно больше обратно забирали из нашей страны", – указал мэр Москвы.
В качестве примера он напомнил ситуацию с автомобильным заводом "Рено" в Москве, который ушел из РФ в 2022 году:
"Казалось бы, чудесно: создали завод первоклассный, (…) рассказывали о том, что на 80% локализовали производство. Оказалось, что полный блеф: после себя, кроме этих корпусов, ничего не оставили. Спасибо, коллектив - 3,5 тысячи [специалистов] – остался. А так вся их локализация – это просто какое-то мошенничество",
возмутился Сергей Собянин, пояснив, что по факту на заводе в Москве до 2022 года велась просто пересборка иностранных запчастей, а обещанное российское производство так и не было создано.
"Такие инвесторы зачем нам нужны?" – задал логичный вопрос мэр.
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