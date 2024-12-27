Капитальные решения: как инвестору с прибылью вложиться в иностранную валюту

Капитальные решения: как инвестору с прибылью вложиться в иностранную валюту
Фото: unsplash.com

Частные инвесторы, использующие рублевые инструменты, в последние полтора года столкнулись с проблемой сохранения, а тем более преумножения сбережений. И хотя банки предлагают высокие ставки по вкладам, вложенные деньги обесцениваются из-за высокой инфляции и девальвации российской валюты. У фондового рынка, который сильно просел за два года, пока нет оснований для восстановления. Проблема еще и в том, что практически отсутствует возможность валютной диверсификации инвестиций, которые подвержены всем рискам рублевой зоны.

Только с начала года рубль потерял 14% своей стоимости, а в некоторые моменты обесценивание доходило до 25%. Но если банки за 10 месяцев 2024-го заработали на валютной переоценке 140 млрд рублей, частным инвесторам такой результат, увы, и не снился. Проблема в том, что для них существует множество ограничений (комиссии за снятие и внесение, минимальные процентные ставки, стремящиеся к нулю) при вложении средств в иностранную валюту.

Единственным светлым пятном для владельцев сбережений на данный момент являются вклады, ставки по которым за полтора года выросли в несколько раз. В первой декаде декабря в среднем крупнейшие банки предлагали обещанную доходность сбережений по депозитам физлиц выше 22%. Кредитные организации, придерживающиеся не такой консервативной политики привлечения, и вовсе повысили ставки вплоть до 25-28%. Однако высокая инфляция, девальвация рубля и т.п. даже при таком уровне доходности не позволяет заработать на вложениях в валюту. А политика высоких ставок не оставляет надежды на восстановление фондового рынка, а с начала года индекс Мосбиржи снизился примерно на 25%.

Фото: unsplash.com

Что делать в этой ситуации частному инвестору для сохранения сбережений? Эксперты советуют обратить внимание на соседний Казахстан, одну из немногих стран СНГ, которая имеет достаточно высокий кредитный рейтинг. В сентябре этого года агентство Moody’s повысило его с Baa2 до Baa1. Эти значения считаются надежными и относятся к инвестиционной категории.

Также международные агентства отметили и финансовый сектор страны. Так, в середине декабря S&P повысило рейтинги ряда организаций Казахстана на основании того, что банковская отрасль не только активно развивается, но и продемонстрировала устойчивость к макроэкономическим рискам даже на фоне усиления глобальной волатильности.

Также повышаются и рейтинги казахстанских финансовых компаний. К примеру, брокерам "Фридом Финанс" и Freedom Finance Global, который предоставляет доступ к международным биржам, агентство увеличило рейтинг до B+ с прогнозом "стабильный", то есть на уровне страны. Кроме того, улучшены рейтинги казахстанского банка Freedom Bank Kazakhstan.

Фото: freepik.com

В Казахстане доступны разнообразные финансовые продукты для сохранения накоплений и инвестиций. Среди них можно выделить накопительные планы, которые отличаются по стратегическим параметрам и процентным ставкам, позволяя подобрать оптимальный вариант для различных целей.

Для тех, кто предпочитает иметь доступ к средствам в любое время, предусмотрен план ежедневных накоплений (D-счет). Он открывается автоматически при создании торгового счета. Проценты начисляются ежедневно, ставки составляют 4,57% годовых в долларах и 3,2% в евро. Такой подход позволяет эффективно сохранить деньги с учетом инфляции (например, инфляция в США и Еврозоне составляет около 2,4% и 2,2% соответственно). Проценты по D-счет начисляются ежедневно, поэтому снять деньги с капитализацией можно в любое время.

Для инвесторов, которые намерены копить валюту вдолгую, предусмотрен план с начислением процентов в течение фиксированного периода: 3, 6 или 12 месяцев. Вывод денег возможен по истечении срока размещения. Доступно и досрочное снятие, но без незафиксированного дохода, зато без штрафных санкций к первоначальному взносу (минимальная сумма 1000 евро или долларов). В данном плане можно получить больший доход в валюте, чем по продукту с ежедневной капитализацией процентов: 7,6% годовых в долларах и 5,2% в евро. Важно отметить, что доходность инвестиций привязана к плавающим ставкам SOFR и EURIBOR, соответственно, может динамически изменяться в будущем.

Для получения большей доходности можно рассмотреть облигации, размещенные на бирже Astana International Exchange (AIX). Их номинальная стоимость составляет $100, а индикативная доходность к погашению – около 10% годовых. Купоны выплачиваются ежеквартально по ставке 10,5% годовых, что делает такие вложения сбережений в валюте привлекательным вариантом для получения стабильного пассивного дохода.

Выбор оптимального продукта зависит от финансовых задач, однако предложенные решения позволяют эффективно использовать доступные способы сохранения сбережений в валюте для достижения своих целей.

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