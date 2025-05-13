Зачем на Руси "водили" покойников в баню

Для наших предков баня была не просто местом омовения

В традиционной культуре Древней Руси баня воспринималась как особое, сакральное место. Это было пространство, где сходились все стихии – земля, вода, воздух и огонь. Именно поэтому баня играла важную роль в обрядах, связанных с рождением, свадьбой и смертью. В сознании славян она служила границей между явью (миром живых) и навью (миром мертвых).

Среди множества похоронных обычаев, связанных с баней, особенно выделяются обряды, распространенные у карелов и жителей Минской и Новгородской губерний. После смерти родственника баню растапливали, словно приглашая душу покойного вернуться туда еще раз.

Родные собирались у парилки, причитали, а затем открывали дверь, давая духам пройти вперед. Внутри заранее готовили уголок для умершего: клали новый веник, мыло и оставляли немного воды.

Считалось, что душа должна успеть омыться перед окончательным уходом. Лишь после этого живые начинали мыться сами, сбрызгивая водой тот самый угол, где "парился" покойник. Иногда гроб с телом оставляли возле стен бани – это давало усопшему время проститься с миром.

Таким образом, баня была не просто помещением для купаний, она становилась местом последнего перехода, где живые и мертвые еще на мгновение могли побыть рядом.