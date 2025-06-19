Дмитрий Григоренко оценил ИИ-проекты Подмосковья на ПМЭФ

Дмитрий Григоренко оценил ИИ-проекты Подмосковья на ПМЭФ
Фото: правительство Московской области
Новые технологии в регионе используют для анализа видеопотоков, голосовых помощников и в других сферах

Зампред правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко высоко оценил уровень цифровой трансформации Московской области, посетив стенд региона на ПМЭФ-2025. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьёв представил Дмитрию Григоренко ключевые инициативы, в том числе в сфере искусственного интеллекта и автоматизации госуслуг.

"Если в 2022 году у нас было 9 проектов с использованием ИИ, то сегодня – уже 41 в восьми отраслях: от медицины и образования до ЖКХ и экологии. Экономический эффект за четыре года превысил 2,5 млрд рублей", – сообщил Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства региона, в Подмосковье ИИ анализирует видеопотоки с 79 тыс. камер, выявляет нарушения – от мусора во дворе до неправильной парковки. В ЖКХ, например, голосовые помощники, заменившие тысячу операторов, обработали десятки миллионов звонков. Робот "Светлана" в медицине за год приняла и сделала более 18 млн вызовов.

Григоренко отметил, что регион входит в число лидеров цифровизации.

"Сокращение сроков оказания госуслуг, внедрение умных систем в ЖКХ, отсутствие очередей в МФЦ – все это доказывает, что цифровые решения работают и действительно улучшают качество жизни людей", – сказал Дмитрий Григоренко.

На стенде Подмосковья в рамках ПМЭФ-2025 также представили сервис "ВсеСети", который ускоряет согласование инженерных планов с 12 месяцев до 2 недель, и ИИ-систему, проверяющую питание в школах и соцучреждениях. В 2024 году в регионе устранено более 3,2 тыс. нарушений в сфере организации питания.

Отдельное внимание уделили новому ИИ-бизнес-консультанту "София", который помогает инвесторам в выборе площадок и мер поддержки, а также интеллектуальной системе контроля наружного освещения – она уже выявила и помогла устранить 15 тыс. неисправностей.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня. Власти Подмосковья намерены заключить на форуме порядка 40 инвестиционных соглашений и привлечь около 300 млрд рублей инвестиций, что может стать рекордом для региона.

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