Лолита раскритиковала своих школьных учителей

Звезда рассказала о лицемерии педагогов

Лолита Милявская неожиданно вспомнила школьные годы и жестко высказалась о некоторых своих бывших учителях. Певица призналась, что до сих пор не может забыть их отношение и не готова мириться с лицемерием людей, которые сначала пытались избавиться от нее, а спустя годы начали приписывать себе ее успех.

Во время беседы о творческой биографии артистку попросили выбрать песню, которая лучше всего описывает ее школьных педагогов. Звезда ответила, что многим из них подошел бы хит "Пошлю его на…", объяснив это непростыми воспоминаниями о школьных годах.

Исполнительница рассказала, что среди учителей, конечно, были и замечательные люди, которых она до сих пор вспоминает с теплом. Они поддерживали ее, верили в способности будущей артистки и помогали двигаться вперед.

Однако далеко не все педагоги относились к ней доброжелательно. Лолита заявила, что некоторые преподаватели буквально не переносили ее и даже дважды пытались исключить из школы. Позже, когда она стала известной, те же самые люди начали рассказывать, что учебное заведение всегда гордилось своей выпускницей.

Певица подчеркнула, что не может простить такую перемену в отношении. Она заявила, что подобные заявления являются откровенным лицемерием, и призвала бывших педагогов не приписывать себе ее успех.