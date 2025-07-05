С какого возраста на Руси мужчин и женщин нарекали "стариками"

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В традиционной русской деревне XIX – начала XX века понятие "старик" или "старуха" не определялось по возрасту. Этот статус зависел от состояния здоровья, трудоспособности и положения в семье.
Представителей сильной половины человечества начинали называть стариками примерно с 50–55 лет, когда они уже не справлялись с тяжелым трудом и передавали обязанности молодым. Представительницы прекрасного пола становились "старухами" чаще всего с 45–50 лет – после завершения деторождения и передачи забот о доме дочерям.
Нередко статус "старика" присваивался и раньше, в 40 лет, если человек утрачивал силы из-за болезней или потрясений. Слова "старик" и "старуха" в деревне означали не возраст, а были проявлением уважения: так называли тех, кто уже прошел большую часть жизненного пути и стал хранителем опыта и традиций.
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